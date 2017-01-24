Сделать форму добавления товара в 2 действия

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Нужно сделать добавление товара в 2 этапа без перезагрузки страницы. 1 этап- Свойство товара, 2 этап-формы для добавления товара.

Сайт http://borsac.ru/

Более подробно в лс

8 лет назад
sekretenko
Роман 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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