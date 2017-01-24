Добавить географию на сайт Джумла

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Закрыт3 заявки110 просмотров

На сайте Джумла реализовать возможность географической привязки, вывода определенной информации в зависимости от города.  

Как это сделано здесь: http://moscow.questoria.ru/  

Пользователь заходит, может выбрать свой город. И в зависимости от города выпадают контакты, и другая информация только для этого города  

Поддомены для каждого города по типу moscow.quest.ru  spb.quest.ru и т.д. 

Желательно,  чтобы исполнитель был из Москвы, приехал в офис и сделал работу в течение дня или двух.  

Joomla
8 лет назад
petroff100
Иван 
52 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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