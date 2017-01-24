Добавить географию на сайт Джумла

На сайте Джумла реализовать возможность географической привязки, вывода определенной информации в зависимости от города.

Как это сделано здесь: http://moscow.questoria.ru/

Пользователь заходит, может выбрать свой город. И в зависимости от города выпадают контакты, и другая информация только для этого города

Поддомены для каждого города по типу moscow.quest.ru spb.quest.ru и т.д.

Желательно, чтобы исполнитель был из Москвы, приехал в офис и сделал работу в течение дня или двух.