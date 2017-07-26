есть такая штука: https://github.com/etherzero-org/open-ethereum-pool вот пример продакшена: http://pool.etherzero.org/ что нужно сделать: 1) поправить "Network Hash Rate". Найти где там он рассчитывается и поменять время блока на "10 sec" (это знаменатель в формуле) 2) Добавить на главную такой же калькулятор: https://eth.pp.ua/ru/calc/