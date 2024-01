Нужно написать статью 5 самых популярных фронт-енд фреймоврков для web разработки. Язык: английский Размер: 5-7 тыс. символов Структура статьи: [list][*]General info about front-end and its frameworks [*]Variety of frameworks and options of using. General advantages and disadvantages of using frameworks[*]Description of 5 ...