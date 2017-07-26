Заказать услуги программиста Ember.js

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  • Исправить ошибку кроссбраузерности плагина (javascript)

    $500

    Сайт использует JavaScript, Ember.js, Ruby on Rails backed, Postgres database, Redis cache, CDN. Используются языки: JavaScript 97.3% SCSS 1.3% Handlebars 1.1% Ruby 0.3% Сайт на платформе Discourse.org. Самая важная функция сайта записи и сохранения голосовых сообщений делается сторонним плагином: [url=https://meta.discourse.org/t/voice-recording-plugin/91885]https://meta.discourse.org/t/voice-recording-plugi...[/url] Используется частично исправленная версия ...

    JavascriptPostgreSQLAjaxRubySCSSRedisEmber.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка функционала (JavaScript, Ember.js, Ruby on Rails, Postgres)

    $250

    Сайт на платформе [url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=http:%2F%2FDiscourse.org&amp;sig=6f5e289a1b43c5fafe34e84eda0a7100f24235046ebac6eb4a9b5514abe0bb2f]Discourse.org[/url], использует  JavaScript, Ember.js, Ruby on Rails backed, Postgres database, Redis cache. Languages used in the project:  JavaScript 97.3% SCSS 1.3% Handlebars 1.1% Ruby 0.3% [b] Одна из задач:[/b] При наличии mp3 файла в текстовом сообщении подключается свой аудио плеер вместо дефолтного. ...

    JavascriptPostgreSQLRubySCSSRedisEmber.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется разработчик для доработки работающего форума.

    Проект создан на: JavaScript, Ember.js, Ruby on Rails backed, Postgres database, Redis cache. Разработку нужно делать на вашем сервере, digitalocean (там же у меня тестовый сервер и боевой). Работа через github. Одна из задач: При наличии mp3 файла в ...

    JavascriptPostgreSQLRubyRedisEmber.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка приложения на C#

    Есть достаточно сложная обучающая система с бэкендом и фронтэндом на Asp.Net Требуется доработать функционал, исправить ошибки. Существующие проект: 1) Документации мало, но будут все необходимые объяснения по бизнес-логике и архитектуре. 2) Код хорошего качества 3) Используется Bitbucket Решения алгоритмически сложные, так ...

    Ember.jsASP.NETSQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка приложения asp.net + ember.js

    Работаем над инновационным стартапом в области обучения Есть достаточно большое существующее вэб-приложение. Написано предыдущей командой. Требуется доработка, дальнейшее развитие функционала, разработка API к мобильному приложению. Это постоянная работа в формате доработок в районе 30-50 час в неделю. Работа по бэклогу.  Интересует ...

    Ember.jsASP.NET
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ember.JS разработчик на проект T&M

    На проект T&amp;M нужен 1 Ember-разработчик не ниже уровня middle. Идеальная загрузка - 2 месяца парт-тайм, 2 недели на проекте, 2 недели паузы, но возможно передоговориться на другую загрузку. Проект T&amp;M, работа с этой платформой: ...

    Ember.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Международная быстро развивающаяся медиа компания ищет WB-РАЗРАБОТЧИКА

    На постоянную работу В ОФИСЕ КОМПАНИИ в Москве требуется web-разработчик на должность Full-Stack Developer. Наши требования: Уровень PHP и JavaScript middle - strong middle. HTML5, CSS3, MySQL, английский (желательно свободное владение).Приветствуется: Навыки и опыт работы с ...

    PHPJavascriptPythonLaravelMySQLMongoDBHTMLjQueryNginxAjaxRedisNode.jsGitEmber.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мелкие правки для open-ethereum-pool (go + ember.js)

    есть такая штука: https://github.com/etherzero-org/open-ethereum-pool вот пример продакшена: http://pool.etherzero.org/ что нужно сделать:  1) поправить  "Network Hash Rate". Найти где там он рассчитывается и поменять время блока на "10 sec" (это знаменатель в формуле) 2) Добавить на главную такой же калькулятор: https://eth.pp.ua/ru/calc/

    Ember.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта (ember.js)

    Необходима доработка приложения, написано полностью с нуля на ember.js. На текущий момент 95% приложения разработано, но по мере апробации возникает необходимость проведения точечных текущих доработок как в интерфейсной части, так и в серверной.   Все подробности по ...

    Ember.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта на Ember.js + Symfony3 (срочно)

    Есть небольшой web-проект, который уже внедрен и функционирует: это система финансового учета движения денежных средств между заведениями и внутри каждого из заведений. _ Необходимо разобраться в его реализации и дописать модуль отчетности выгрузки отчетов в xls ...

    PHPMySQLBootstrapSymfonyEmber.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Front-end-разработчик

    $1000

    В ИТ-аутсорсинговую компанию требуется Frontend-разработчик для работе на проекте в течение 1,5 месяцев (в настоящий момент). Есть вероятность, что проект затем будет продлен. Ориентировочная сумма указана графе, окончательная сумма оговаривается если мы договариваемся о сотрудничестве. Удаленная работа, интересный ...

    JavascriptEmber.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Front-end разработка для Web-приложения

    Ищем front-end программиста для разработки сайта-сервиса целиком на JavaScript. Адаптивная верстка, API и backend уже подготовлены. Пример верстки высылаем при оценке работ. Описание требуемого функционала Вы можете посмотреть в ТЗ во вложении. Разработка должна вестись на ...

    JavascriptReact.jsEmber.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать статистику и графики и небольшая верстка в emberJS

    Добрый день! Необходимо сделать статистику для каждого из воркера и нарисовать графики его скорости хешрейта (зависит от статистики первого воркера) Все это интегрировать в emberjs backend сервер на go lang все функции выполняет backend фрон ...

    Ember.js
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью 5 самых популярных фронт-енд фреймоврков для web dev

    Нужно написать статью 5 самых популярных фронт-енд фреймоврков для web разработки. Язык: английский Размер: 5-7 тыс. символов Структура статьи: [list][*]General info about front-end and its frameworks [*]Variety of frameworks and options of using. General advantages and disadvantages of using frameworks[*]Description of 5 ...

    Ember.jsBackbone.js
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сервиса

    Есть ряд задач по доработке веб-сервиса - как по интерфейсу так и по серверной части. Серверная часть на java (play2 framework), в интерфейсе используется ember.js.

    JavaEmber.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать тему для сайта с themeforest

    Здравствуйте. У меня есть эта тема: http://demo.themeprogress.com/garden/image-background-home/ PSD, верстка есть. Я веб-разработчик, мне нужна помощь дизайнера чтобы довести до ума. Эта тема будет использоваться как одностраничный сайт компании по фроненд-разработке. Мне надо: 1) логотип Garden в плавающем меню поменять на ...

    HTMLCSSjQueryExt JSEmber.jsBackbone.js
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Front-end разработчик на проект

    $2500

    Проект на стадии запуска в продакшен. Необходимо устранить недоделки и скомпилировать все составляющие. - Верстка 10 страниц родоначальных + 20 страниц с 20%изменением от родоначальных- кроссбраузерность. – Необходимо прикрутить функционал – Проанализировать все используемые сейчас ...

    JavascriptHTMLBootstrapjQueryRESTEmber.jsBackbone.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработчик front-end

    Требования: - 1,5 + лет опыта работы в разработке интерфейсов; - Опыт работы с HTML5, CSS3 и JavaScript обязателен; - Использование jQuery - Знание Backbone.js, Ember.js, SASS (SCSS syntax) / Compass, Node.js - это огромный плюс; - Базовые знания Ruby ...

    JavascriptHTMLjQueryRubySCSSSASSNode.jsEmber.jsBackbone.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад