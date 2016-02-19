Доработка сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Есть ряд задач по доработке веб-сервиса - как по интерфейсу так и по серверной части.

Серверная часть на java (play2 framework), в интерфейсе используется ember.js.

Java
9 лет назад
svmotin
Семен 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров