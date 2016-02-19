Установить модуль на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Есть маленькая задача: сделать ручную сортировку на сайте на друпале, установив модуль драгабл вью или поле сортировки по весу.

Drupal
9 лет назад
oklahoma48
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров