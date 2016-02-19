на этой странице http://c-surfing.club/hostel сделать поиск по городам . Такой поиск реализован здесь http://c-surfing.club/kuser-2 (используется Address Autocomplete).
Программист знающий CMS Simpla
Работаю без предоплаты, можно разбить на этапы с оплатой за каждый этап!
Если кого не устраивает, проходим мимо, давайте ценить время!
Более подробного тз не делал, если что-то нужно уточнить, спрашивайте, проект делаю для
себя, поэтому отвечу на все вопросы сразу без проблем!
1. Ускорить загрузку страниц на сайте
2. Сделать личный кабинет согласно макетов (псд по слоям есть)
а) в ЛК учесть сортировку по полям где есть значки, и соответственно пагинация
б) на стр. настройки ЛК, при выборе способа доставки по умолчанию, чтоб у
клиента этот способ всегда и стоял потом после оформления заказа.
в) на стр. заказы, под деталями серым шрифтом, это комментарии к заказу.
По остальному думаю все понятно из макетов, функционал согласно макетам, списание и пополнение денег и т.д.
3. Добавить/изменить статусы заказов согласно списка (принято, в работе, в пути, нет в наличии, отказ, к выдаче, выдано.
4. Добавить кнопку "Показать еще" в карточке товара
5. Добавить в форму поиска галочку, согласно макета!
6. Поправить парсер через апи с emex.ru, выводит не весь список
предложений, только выборочно, надо выводить все, как в емексе., доступы
исполнителю предоставлю.
7. Процент скидок зарегистрированным юзерам не работает, надо поправить, чтоб показывало цены согласно группы
скидок установленных клиентам!
8. Поправить кнопку "Купить" в общем списке товаров, сейчас не работает, ндо чтоб при нажатии товар добавлялся в корзину!
9. Сделать просмотр фоток товара, т.е. при нажатии на фото товара, чтоб
открывалась "попа" окно с фоткой. По размеру окна уточню.
10. При регистрации новых пользователей, добавить поле со списком (частный клиент, сто, юрид. лицо)
Пишем стоимость и сроки! Сроки принципиальны!!! поэтому называйте реальные сроки.
сайт www.zap23.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
требуется изготовление сервиса активной рекламы или готовый скрипт , но с установкой на него моего дизайна . функционал букса и модули должны быть как на wmrfast.comВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
на сайте dle сделать форму обратной связи с вложением. 1. Марка (список) 2. Модель (текстовое поле) 3. Год (список) 4. Имя (*) (текстовое поле) 5. Телефон (*) (текстовое поле) 6. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/ при +\- количества товара цена выдается в формате с копейками. Убрать копейки. (добавить товар в корзине можно отсюда http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/)Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Что сейчас есть, заказчику возможность создать проект, исполнителю оставить заявку, нету возможности выбрать исполнителя нужно сделать, после создания проекта он сразу отображается на сайте хотя в админки попадает на модерацию нужно скрыть проект до одобрения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется оценка разработки сайта по стоимости/срокам. Прошу внимательно ознакомится к ТЗ во вложении. Дизайн/верстка всех нетиповых страниц от нас, с вас только программирование на Symfony Предыдущий опыт работы с Symfony обязателен, прошу указать выполненные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $9
Нужен свой скрипт записи на обслуживание для автосервиса. Например, как здесь fitauto.ru/online/ 5 шагов – Выбор типа кузова – Выбор услуги – Выбор станции – Выбор даты и времени – Личные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен парсер сайта http://www.dvsavto.ru/. Парсер получает на вход урл, проходит по ссылкам, и собирает товары. На выходе нужно получить таблицу Mysql с полями - название товара, каталожный номер, цена, ссылка на фото.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо рассчитать стоимость проекта на дизайн путеводителя, который хочет разработать компания для своих сотрудников. Формат: flash с анимацией Подробности обсудим по скайпу. Кандидата выберу сам из заявок. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт для сайта для создания интерфейса, вроде того, что на приложенном файле, который позволит изменять оформление и вращать тумбу. В плане изменения оформления - меняется цвет боковин, стекла, загружаются изображения для стекла и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад