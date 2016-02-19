Программист знающий CMS Simpla

Работаю без предоплаты, можно разбить на этапы с оплатой за каждый этап!

Если кого не устраивает, проходим мимо, давайте ценить время!

Более подробного тз не делал, если что-то нужно уточнить, спрашивайте, проект делаю для

себя, поэтому отвечу на все вопросы сразу без проблем!

1. Ускорить загрузку страниц на сайте

2. Сделать личный кабинет согласно макетов (псд по слоям есть)

а) в ЛК учесть сортировку по полям где есть значки, и соответственно пагинация

б) на стр. настройки ЛК, при выборе способа доставки по умолчанию, чтоб у

клиента этот способ всегда и стоял потом после оформления заказа.

в) на стр. заказы, под деталями серым шрифтом, это комментарии к заказу.

По остальному думаю все понятно из макетов, функционал согласно макетам, списание и пополнение денег и т.д.

3. Добавить/изменить статусы заказов согласно списка (принято, в работе, в пути, нет в наличии, отказ, к выдаче, выдано.

4. Добавить кнопку "Показать еще" в карточке товара

5. Добавить в форму поиска галочку, согласно макета!

6. Поправить парсер через апи с emex.ru, выводит не весь список

предложений, только выборочно, надо выводить все, как в емексе., доступы

исполнителю предоставлю.

7. Процент скидок зарегистрированным юзерам не работает, надо поправить, чтоб показывало цены согласно группы

скидок установленных клиентам!

8. Поправить кнопку "Купить" в общем списке товаров, сейчас не работает, ндо чтоб при нажатии товар добавлялся в корзину!

9. Сделать просмотр фоток товара, т.е. при нажатии на фото товара, чтоб

открывалась "попа" окно с фоткой. По размеру окна уточню.

10. При регистрации новых пользователей, добавить поле со списком (частный клиент, сто, юрид. лицо)

Пишем стоимость и сроки! Сроки принципиальны!!! поэтому называйте реальные сроки.

сайт www.zap23.ru