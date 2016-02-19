Убрать коппейки при +\- количества товаров в корзине

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Завершен3 заявки102 просмотра

http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/ при +\- количества товара цена выдается в формате с копейками. Убрать копейки.

(добавить товар в корзине можно отсюда http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/)

9 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$4
1 день
Успешно выполнено, рекомендую.
Всё прошло отлично) Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад