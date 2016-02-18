Сделать скрипт отправки фото на почту

Всем привет!

На сайте есть форма yadi.sk/i/XNJmJ7hCp5tJv

Она работает – отправляет данные.

Но фото не отправляются.

И еще надо сделать выбор файла по клику по плюсику и "Загрузить фото",

сейчас только по иконке авто.

Бюджет - 1000 руб.

В начале заявки напишите "прочитал" для антиботов, иначе отказ.