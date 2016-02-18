Сделать скрипт отправки фото на почту

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок151 просмотр

Всем привет! 

На сайте есть форма yadi.sk/i/XNJmJ7hCp5tJv 

Она работает – отправляет данные. 

Но фото не отправляются. 

И еще надо сделать выбор файла по клику по плюсику и  "Загрузить фото", 

сейчас только по иконке авто. 

Бюджет - 1000 руб.

В начале заявки напишите "прочитал" для антиботов, иначе отказ.

9 лет назад
atomdx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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