Необходима правка скрипта.

$5
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок198 просмотров

На сайте есть модуль выбора ткани у дивана http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-kormak . Необходимо во всплывающем окне при нажатии на цифру категории (там 1, 2, 3 и т.д.)  чтобы "Цена с учетом ткани за диван" тоже менялась. Сейчас меняется только после того как будет выбрана ткань.

9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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