Корректировки интернет магазина OpenCart

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок166 просмотров

Здравствуйте, ув. исполнители!

Есть сайт, на opencart, на выделенном сервере vps.

Что нужно:

Итак, распределяю по важности. 1-ый самый главный.

1.   Сделать так, чтобы при любых вариантах и обстоятельствах заказ подтверждался без всяких

проблем на всех браузерах. Сейчас он зависает и не нажимается “Подтвердить

заказ” либо начинается постоянная подгрузка, в середине появляется кружок с

загрузкой и горит постоянно. Жалуются даж мои знакомые, которые заказывают.

Нужно сделать, что бы работало четко.

2.   Когда ищешь через поиск, он показывает только одну страницу поиска и не подгружает

вниз. Такое уже было с каталогом товаров. Второе по поиску: Когда через поиск

находишь и нажимаешь: “Купить”, он добавляет по 2 товара, вместо одного в

корзину. Тоже самое было и с каталогом. (т.е. нужно привести скрепты в

соответствие)

3. Поменять времяработы на 9:00 - 21:00. Вверху и в подвале.

4. Когда добавляешь в корзину например, а потом делаешь количество до 1, цена его становиться 1р., странный глюк.

*** Снизить количествотовара. Т.е. нажать минус.  

5. Зарегистрированнымлюдям убрать уведомление об изменении статуса заказа. Когда регистрируешься,

выбираешь в регион, а список  пустой с регионами.

Сайт на opencart, нужно сделать как можно скорее.

Сайт вышлю по запросу.

Сайт находится на выделенном сервере vps, доступ предоставлю.

Opencart
9 лет назад
aleksandr-pcadar
Александр 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

WebMaster8
Николай 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Очень рад сотрудничеству, видно что человек разбирается продолжу с радостью сотрудничать. Спасибо.
Быстрая связь, хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

WebMaster8
Николай 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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