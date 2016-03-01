Корректировки интернет магазина OpenCart

Здравствуйте, ув. исполнители!

Есть сайт, на opencart, на выделенном сервере vps.

Что нужно:

Итак, распределяю по важности. 1-ый самый главный.

1. Сделать так, чтобы при любых вариантах и обстоятельствах заказ подтверждался без всяких

проблем на всех браузерах. Сейчас он зависает и не нажимается “Подтвердить

заказ” либо начинается постоянная подгрузка, в середине появляется кружок с

загрузкой и горит постоянно. Жалуются даж мои знакомые, которые заказывают.

Нужно сделать, что бы работало четко.

2. Когда ищешь через поиск, он показывает только одну страницу поиска и не подгружает

вниз. Такое уже было с каталогом товаров. Второе по поиску: Когда через поиск

находишь и нажимаешь: “Купить”, он добавляет по 2 товара, вместо одного в

корзину. Тоже самое было и с каталогом. (т.е. нужно привести скрепты в

соответствие)

3. Поменять времяработы на 9:00 - 21:00. Вверху и в подвале.

4. Когда добавляешь в корзину например, а потом делаешь количество до 1, цена его становиться 1р., странный глюк.

*** Снизить количествотовара. Т.е. нажать минус.

5. Зарегистрированнымлюдям убрать уведомление об изменении статуса заказа. Когда регистрируешься,

выбираешь в регион, а список пустой с регионами.

Сайт на opencart, нужно сделать как можно скорее.

Сайт вышлю по запросу.

Сайт находится на выделенном сервере vps, доступ предоставлю.