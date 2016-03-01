Нужно внести небольшие изменения на сайт Настроить категории, которые работают некорректно (не публикуется в них материал новый) Настроить вид поиска и главную страницу Более детально в ТЗ
Корректировки интернет магазина OpenCart
Здравствуйте, ув. исполнители!
Есть сайт, на opencart, на выделенном сервере vps.
Что нужно:
Итак, распределяю по важности. 1-ый самый главный.
1. Сделать так, чтобы при любых вариантах и обстоятельствах заказ подтверждался без всяких
проблем на всех браузерах. Сейчас он зависает и не нажимается “Подтвердить
заказ” либо начинается постоянная подгрузка, в середине появляется кружок с
загрузкой и горит постоянно. Жалуются даж мои знакомые, которые заказывают.
Нужно сделать, что бы работало четко.
2. Когда ищешь через поиск, он показывает только одну страницу поиска и не подгружает
вниз. Такое уже было с каталогом товаров. Второе по поиску: Когда через поиск
находишь и нажимаешь: “Купить”, он добавляет по 2 товара, вместо одного в
корзину. Тоже самое было и с каталогом. (т.е. нужно привести скрепты в
соответствие)
3. Поменять времяработы на 9:00 - 21:00. Вверху и в подвале.
4. Когда добавляешь в корзину например, а потом делаешь количество до 1, цена его становиться 1р., странный глюк.
*** Снизить количествотовара. Т.е. нажать минус.
5. Зарегистрированнымлюдям убрать уведомление об изменении статуса заказа. Когда регистрируешься,
выбираешь в регион, а список пустой с регионами.
Сайт на opencart, нужно сделать как можно скорее.
Сайт вышлю по запросу.
Сайт находится на выделенном сервере vps, доступ предоставлю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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