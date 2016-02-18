Доработать интернет магазин на OpenCart 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Требуется доработать интернет магазин товаров на CMS OpenCart (версия, 1.5+, не 2-ойка) 

1. Автоматизировать вывод поддоменов (создание поддоменов, других городов); 

2. Автоматизировать вывод товаров в другом городе (поддомене, с изменением цены в 1 рубль); 

3. Автоматизировать размножение городов. 

Opencart
9 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад

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