Доработка сайта на Drupal

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки157 просмотров

Нужно доработать сайт на движке Drupal 7, необходимо знать fields / views / etity / block / themes + API самого drupal. Все подробности расскажу по скайпу и покажу на работающем сайте. 

Drupal
9 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$300
7 дней
Все отлично!
Максим отличный заказчик. Доволен сотрудничеством с ним на 100%. Рад буду поработать еще.

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад