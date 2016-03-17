Здравствуйте, требуется выкачать сайт/cтраницу, предупреждающую пользователей о опасности посещения сайта. Стандартными методами не выходит, цены и сроки пожалуйста указывайте сами. http://malware.testing.google.test/testing/malware/ - на сайте нет вирусов, это тестовая страница Гугла Нужно ...
Доработка сайта на Drupal
Нужно доработать сайт на движке Drupal 7, необходимо знать fields / views / etity / block / themes + API самого drupal. Все подробности расскажу по скайпу и покажу на работающем сайте.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо подключить CRM Tallanto на сайт WordPress. Подробная инструкция есть. Детали отправлю исполнителю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть небольшой интернет магазин построенный на Laravel. Нужно разработать: 1) страницу где админ сайта сможет выбирать нужные позиции 2) страницу где для этих позиций будет генерироваться уникальная ссылка 3) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать сайт-визитку на CMS WordPress по уже прорисованому макету. Особенностью данного проекта является его синхронизация с landing page.Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Настройка калькулятор и его доработка, Небольшие правки верстки, и другие правки ИМ возникающие в процессе работы.Завершен9 лет назад
- $15
Нужно подправить код (php) серверной части (математики/логики) игрового автомата. Ищу фрилансера для периодического сотрудничества.Закрытнет даты
Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш ...Завершен9 лет назад
Добрый день. Необходимо переделать сайт на WP. Что есть сейчас: функционал для оплаты с корзины Задача: изменить шаблон,русифицировать, создать функционал для наполнение товаром. Товар: карточки на топливо ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад