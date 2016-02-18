Выкачать сайт

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Здравствуйте, требуется выкачать сайт/cтраницу, предупреждающую пользователей о опасности посещения сайта. Стандартными методами не выходит, цены и сроки пожалуйста указывайте сами.

http://malware.testing.google.test/testing/malware/  - на сайте нет вирусов, это тестовая страница Гугла

Нужно копирнуть эту ссылку в браузере Хром

9 лет назад
klez40
Женя 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров