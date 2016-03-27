Создать подкатегорию и наполнить её(перенести) материалом - джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка170 просмотров

Нужно вот тут http://www.yugpatent.ru/statii сделать несколько подразделов, которые нужно вывести слева(как тут http://www.yugpatent.ru/statii/uslugi.html) и перенести в подраздел(новый) все статьи от сюда http://www.yugpatent.ru/old/statii/tovarny-znak.html(это старая версия сайта).

Сделать нужно сегодня. Адекватные цены приветствуются

Joomla
9 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

triamera977
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Отлично выполнил работу. Рекомендую!
Претензий к заказчику нет, оплата была произведена сразу по окончанию работы.

Заявки фрилансеров

triamera977
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад