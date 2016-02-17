Скрипт для продажи спортивных прогнозов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка241 просмотр

Добрый день, нужен готовый скрипт для продажи прогнозов на спорт, цену предлагайте сами.

Ничего особенного, что бы была админка,  полностью должна работать оплата, размещение бесплатных, платных прогнозов, цену предлагайте сами.

9 лет назад
MaxZak10
Максим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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