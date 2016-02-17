Требуется создать небольшой скрипт с базой данных для учета работы сотрудников на мероприятиях и принятие отчетов о работе с ним. Пользователи: 1. Админ (просмотр отчетов и оборение в кабинете - сдан ...
Скрипт для продажи спортивных прогнозов
Добрый день, нужен готовый скрипт для продажи прогнозов на спорт, цену предлагайте сами.
Ничего особенного, что бы была админка, полностью должна работать оплата, размещение бесплатных, платных прогнозов, цену предлагайте сами.
Заявки фрилансеров
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