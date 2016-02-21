Скопировать генератор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок154 просмотра

Есть генератор чисел на определенном сайте, нужно скопировать его от туда или сделать подобный.

Подробности кандидатам.

9 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Юрий отличный исполнитель, выполнил поставленную задачу в срок. Адекватно реагировал на правки и сразу же их вносил. Рекоммендую!
Татьяна - замечательная заказчица. До принятия работы была очень внимательной к недочётам, которые я сразу и не заметил. Спокойная, терпеливая, общительная. Оплата без проблем. Коммуникация без проблем. Претензий совершенно никаких!

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад