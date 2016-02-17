Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Проблема в следующем: есть сайт на Wordpress с плагином OneAll Social Login (вход на сайт через соц сети с помощью сайта oneall.com). Также имеется на том же хостинге форум MyBB ...
Переделка модуля для opencart под новую версию
Есть маленький модуль. Всего 4 файла.
Закрывает категорию для незарегистрированных пользователей.
Сделан для opencart 2.0
Перестал работать под версией 2.1
Видимо из за переноса customer в новую папку или еще чего.
Нужно скорректировать под последнюю версию карта.
Выбранный исполнитель
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