Переделка модуля для opencart под новую версию

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Завершен4 заявки138 просмотров

Есть маленький модуль. Всего 4 файла. 

Закрывает категорию для незарегистрированных пользователей. 

Сделан для opencart 2.0  

Перестал работать под версией 2.1 

Видимо из за переноса customer в новую папку или еще чего. 

Нужно скорректировать под последнюю версию карта. 

Opencart
9 лет назад
lutuy
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PavlovSerg
Сергей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Все отлично. К работе приступил в течении 5 минут. Все сделал очень быстро и качественно. Очень рекомендую.
Грамотное описание задачи. На все вопросы получал быстро ответы. Всегда рад таким заказам.

Заявки фрилансеров

PavlovSerg
Сергей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад