Доработать скрипт API (подсчет лайков и репостов с соц. сетей)

Есть сайт http://luckmode.com/

Здесь проходят розыгрыши.

Есть страница с товаром который разыгрываем. Например: http://luckmode.com/action/view?id=102

Сейчас на данный момент через api показывается сколько поставлено лайков и репостов с записи с ВКонтакта.

Нужно сделать, что бы подсчет был по всем соц. сетям вместе.

Т.е. например в однаклассниках сделано 50 лайков и 50 репостов и ВКонтакте 50 лайков и 50 репостов. Итого на странице http://luckmode.com/action/view?id=102 должно быть показано 100 лайков и 100 репостов.

Интересует цена, сроки.