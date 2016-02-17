Написать/исправить парсер xml-csv для магазина на hostcms

Парсер импортирует товары из каталога поставщика в xml и загружает их на сайт. В парсере ошибка, из-за чего часть товаров на сайт не попадают. Необходимо либо разобраться в ошибке и исправить её, либо переписать парсер заново, если это будет рациональней.

Требуется программист, имеющий опыт решения подобных задач на hostcms.

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