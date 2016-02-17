Добрый день. Необходимо внести правки в существующий сайт. Исходник : http://knuth.ua Пожелания по правкам во вложении.
Написать/исправить парсер xml-csv для магазина на hostcms
Парсер импортирует товары из каталога поставщика в xml и загружает их на сайт. В парсере ошибка, из-за чего часть товаров на сайт не попадают. Необходимо либо разобраться в ошибке и исправить её, либо переписать парсер заново, если это будет рациональней.
Требуется программист, имеющий опыт решения подобных задач на hostcms.
Оставляйте ваши предложения и ориентировочные цены и сроки. Нужно реализовать задачу ASAP
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://vk.cc/4Nwu2Z Он на Joomla. После атаки вирусов его полечили, но на нем теперь ошибка фреймворка. Надо её исправить. Цена: 500 руб, Срок: 1 день.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Нужно написать скрипт редиректа с административной панелью и ведением статистики, который будет генерировать ссылки с редиректом, по аналогии: www.lun.ua/redirect?to=https://topvisor.ru/ Подбробное ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1mbvp8-W5R3FdoLvJbjXMhg5EzcD0JsLDXjAp6PsYb2Y/edit?usp=sharing Просьба указывать сроки и ...Завершен9 лет назад
Нужно добавит страницу "словарь терминов по алфавиту" на сайт Soberger.ru В шаблоне в меню добавить кнопку с ссылкой на словарь, примерно как на скрине http://my.jetscreenshot.com/18534/20160217-droa-104kb.jpg Страница словаря - список терминов по алфавиту с кратким ...Завершен9 лет назад
- $650
ЦельНужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.CMSNetCat, ModX или подобная, на усмотрение программиста, главные свойства: быстрота, адаптивность, современность уровня безопасности, удобство админ. части, гибкость и перспектива роста сайта.ФорматМногофункциональный информационный/обучающий портал (видео, статьи, новости, события), карта заведений определенной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Пример - https://www.avtoto.ru/ ДИЗАЙН я предоставлю, пока его нету. Большая просьба проанализировать качественно пример, на который ориентироваться, чтобы все было сделано. также подобный сайт adeo.pro (ДЕМО вход используйте) Грубо говоря будет копия ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно создать парсер к opencart 2.0 1 Парсер должен парсить по категориям товары, фотографии, инструкции пдф прикрепленные и быть как модуль встроенным в сайт 2 В парсере дожно настраиваться любой сайт парсить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $75
Задание по двум сайтам. Первый сайт http://goo.gl/KkRGE3 1. В планшетной версии при добавлении товара в корзину увеличивается количество товаров в шапке, но содержимое корзины в шапке не меняется - надо поправить ...Завершен9 лет назад
1. Сделать модальные окна в одностраничнике. Есть типовые проекты домов, по клику должна открываться подробная информация по ним (несколько фото+описание) 2. Настроить отправку данных форм связи. Указывайте ориентировочную стоимость и сроки, ...Закрыт9 лет назад