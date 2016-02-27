Добрый день. Необходимо внести правки в существующий сайт. Исходник : http://knuth.ua Пожелания по правкам во вложении.
Добавить страницу на сайт - wordpress
Нужно добавит страницу "словарь терминов по алфавиту" на сайт Soberger.ru
В шаблоне в меню добавить кнопку с ссылкой на словарь, примерно как на скрине http://my.jetscreenshot.com/18534/20160217-droa-104kb.jpg
Страница словаря - список терминов по алфавиту с кратким описанием и переходом к полному описанию, клик на термин открывает страницу с подробным его описанием, аналогично этому - http://style.passion.ru/modnyi-slovar/#!/letter_2
Сайт собергер.ру адаптивный , так что нужно сделать адаптивно и удобно редактируемо через админку. Макет страницы словаря предоставлю в 3х разрешениях десктоп планшет смартфон (пока не готов, но ничего сложного)
По стоимости и по срокам нужна примерная ориентировка, чтобы посчитать для заказчика работу.
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