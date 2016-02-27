Добавить страницу на сайт - wordpress

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Завершен4 заявки185 просмотров

Нужно добавит страницу "словарь терминов по алфавиту" на сайт Soberger.ru

В шаблоне в меню добавить кнопку с ссылкой на словарь, примерно как на скрине http://my.jetscreenshot.com/18534/20160217-droa-104kb.jpg

Страница словаря - список терминов по алфавиту с кратким описанием и переходом к полному описанию, клик на термин открывает страницу с подробным его описанием, аналогично этому - http://style.passion.ru/modnyi-slovar/#!/letter_2

Сайт собергер.ру адаптивный , так что нужно сделать адаптивно и удобно редактируемо через админку. Макет страницы словаря предоставлю в 3х разрешениях десктоп планшет смартфон (пока не готов, но ничего сложного)

По стоимости и по срокам нужна примерная ориентировка, чтобы посчитать для заказчика работу.

WordPress
9 лет назад
veekram
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$60
4 дня
Спасибо Максиму, шикарно сработал, подсказал как будет удобнее, управляется легко и просто, рекомендую!
Приятно было сотрудничать. Четкая постановка задачи, оплата еще до завершения всех работ. Спасибо!

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petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад