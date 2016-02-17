Сделать на двух сайтах загрузку в базу xlsx файлов с товарами

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

В файлах названия товаров, характеристики, описания, имена фотографий.

Один сайт на Oscommerce, второй на Prestashop.

В админках соответственно нужна кнопка "Загрузить" и отчет (лог).

PrestaShop
9 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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