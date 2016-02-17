Интеграция и настройка интернет магазина с системой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки130 просмотров

Требуется интеграция интернет магазина, написанного на shop scrip 6, с retailcrm.ru

9 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров