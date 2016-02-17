PHP разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок725 просмотров

Для работы над новыми проектами и поддержки уже выполненных требуется PHP разработчик.

Требования:

уверенное знание php;

способность быстро разбираться в чужом коде;

понимание и умение использовать ООП, MVC;

опыт работы с Laravel или подобным фреймворком;

умение писать документированный код;

грамотные запросы и таблицы MySQL (index, explain);

Условия работы - частичная занятость, 2 рабочих дня в неделю.

Оплата по договоренности.

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LaravelMySQLPHP
9 лет назад
alexei_tsdg
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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