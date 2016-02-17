Разработка синхронизации между 1С и OpenCart.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо разработать синхронизацию между 1С 8.2 УТ 10.3 и интернет магазином на OpenCart.

Для синхронизации нужны следующий позиции:

Загрузка товаров на сайт из 1С с сохранением структуры каталогов. 

Генерация seourl на основании названия товара.

Присвоение товарам описания в соответствии с типом товара (типов товара около 20 шт)

Выгрузка и загрузка заказов. Полная синхронизация статусов с 1С.

Программист 1С есть, так что нужно разработать синхронизацию только со стороны сайта.

Opencart
9 лет назад
Psychom3
Антон 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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