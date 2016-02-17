Исправить скрипт поиска в социальных сетях

Приветствую.

Есть скрипт, который по заданным параметрам(Фамилия,Имя, Возраст, Город и т.д.) выдаёт список людей в соц.сетях Вконтакте и Одноклассники.

В данный момент скрипт ищет только в вконтакте, но сломался параметр "город", еще не записывает в базу данных.

Нужно проверить исправить функционал., пишите цену за 1 час работы. + прикрутить капчу.