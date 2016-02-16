Нужны граббинги/парсеры

Здравствуйте.

Интересует написание модуля/хука (либо другого скрипта) для IPB 3 который бы мог по порядку парсить с форума1 (IPB 1.2) и

публиковать на форуме2 (IPB) следующую информацию (скрипт желательно

чтобы имел возможность парсить не только с IPB 3.4.6):

Раздел 1.

1. Создавать на форуме 2 тему с аналогичным названием как на форуме 1

(темы брать по порядку по номеру id, все темы создавать в 1 выбранной

категории на форуме 2)

2. Копировать текст сообщения с форума 1 и публиковать его на форуме 2 (сообщения брать по порядку)

3. Если в посте есть картинка, то должна остаться ссылка на картинку.

4. Ссылки из постов оставить

5. Интересует настройка поэтапного парсинга, т.е. не всё сразу за 1 раз, а к примеру в день по 50-100 тем создавать.

6. Темы на форуме2 должны создаваться и писаться посты от одного,

(возможность выбора в дальнейшем из списка всех пользователей) логина.

Раздел 2.

Продвинутый функционал(возможно заинтересует предложенная вами цена – тогда закажу):

1. Публикация топиков из категорий форума1 в аналогичную категорию форума2

2. Расширение возможности вопроса 6 из вышеуказанного раздела, а именно:

парсинг списка пользователей с форума 1 и создание аналогичных аккаунтов

на форуме 2.

2.1. парсинг сообщений и их запись на форуме 2 от созданных аккаунтов на форуме 2 аналогичным аккаунтам с форума 1.

Жду предложений цен по разделу 1, разделу 1+2.

В дальнейшем возможно понадобится модуль парсинга новостей с других систем, и создание статей с этим материалом в IP.Content.

Срок выбора исполнителя – ориентировочно 1-2 суток, может больше.