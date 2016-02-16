Необходимо ДОделать парсер пяти сайтов с авторизацией, получением и отправке заданной информации из/в БД (MySQL, MSSQL). Можно сделать с нуля. Все действия выполняются в несколько шагов. обязательно. Недоделанный проект для ознакомления ...
Нужны граббинги/парсеры
Здравствуйте.
Интересует написание модуля/хука (либо другого скрипта) для IPB 3 который бы мог по порядку парсить с форума1 (IPB 1.2) и
публиковать на форуме2 (IPB) следующую информацию (скрипт желательно
чтобы имел возможность парсить не только с IPB 3.4.6):
Раздел 1.
1. Создавать на форуме 2 тему с аналогичным названием как на форуме 1
(темы брать по порядку по номеру id, все темы создавать в 1 выбранной
категории на форуме 2)
2. Копировать текст сообщения с форума 1 и публиковать его на форуме 2 (сообщения брать по порядку)
3. Если в посте есть картинка, то должна остаться ссылка на картинку.
4. Ссылки из постов оставить
5. Интересует настройка поэтапного парсинга, т.е. не всё сразу за 1 раз, а к примеру в день по 50-100 тем создавать.
6. Темы на форуме2 должны создаваться и писаться посты от одного,
(возможность выбора в дальнейшем из списка всех пользователей) логина.
Раздел 2.
Продвинутый функционал(возможно заинтересует предложенная вами цена – тогда закажу):
1. Публикация топиков из категорий форума1 в аналогичную категорию форума2
2. Расширение возможности вопроса 6 из вышеуказанного раздела, а именно:
парсинг списка пользователей с форума 1 и создание аналогичных аккаунтов
на форуме 2.
2.1. парсинг сообщений и их запись на форуме 2 от созданных аккаунтов на форуме 2 аналогичным аккаунтам с форума 1.
Жду предложений цен по разделу 1, разделу 1+2.
В дальнейшем возможно понадобится модуль парсинга новостей с других систем, и создание статей с этим материалом в IP.Content.
Срок выбора исполнителя – ориентировочно 1-2 суток, может больше.
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