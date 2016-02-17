Здравствуйте!

Нужно немного переделать шапку в мобильной версии шаблона на WP.

Сайт: http://all2know.co.il/

Его мобильная версия шапки - это большое лого по середине.

Нам нужно, чтобы логотип был справа и маленького размера (см. в прикрепленном файле)

Оплата после выполненной работы.