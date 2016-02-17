Переделать шапку в мобильной версии.

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Завершен3 заявки154 просмотра

Здравствуйте!

Нужно немного переделать шапку в мобильной версии шаблона на WP.

Сайт: http://all2know.co.il/

Его мобильная версия шапки - это большое лого по середине.

Нам нужно, чтобы логотип был справа и маленького размера (см. в прикрепленном файле)

Оплата после выполненной работы.

WordPress
9 лет назад
lanaun
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$6
1 день
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Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад