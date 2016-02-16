Нужен наладчик системы Битрикс24

Нужно настроить личный кабинет для админа и клиента (авторегистрация кабинета при подаче лида) в системе Битрикс24.

Лиды принимаются онлайн через формуляр на сайте, формуляр приема лидов уже создан, интеграция у формы 100% с Битрикс. С "заоблачным ценами" на данный вид работы просьба не беспокоить, потому что знаю это не сложный процесс, но надо знать его чтоб сделать нормально) Более детально в личке или по телефону.