Доработать проект на yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная

Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.   

В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку и контактный скайп.

Yii
9 лет назад
lp-kit
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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