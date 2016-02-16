Специалист по amoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен спец для доработки amoCRM. 

Надо сделать различные напоминалки по смс и на имэйл, интеграция с почтовыми сервисами, настройка отчетов. Полный список задач пришлю при переписке.

AmoCRM
9 лет назад
4yniMyni
Евгений 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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