Кратко 1. Нужны блоки товаров из woocommerce каждой записи на сайте 2. В карточках товара сделать таблицу сравнения цен для партнерских ссылок. Подробности в лс
Разработка Фильтра
Разработка Фильтра т3 в приложение от вас сроки и бюджет
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