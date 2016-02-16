Полечить сайт

http://test2.chinaparts.com.ua/catalog/910/480-1008022/ если добавить любой товар в корзину, а затем перейти в нее (http://test2.chinaparts.com.ua/personal/cart/) и попытаться нажать на плюсик чтоб увеличить количество товаров, то цена товара и сумма ломаются. Требуется поправить. В ...