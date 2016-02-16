В интернет магазин, требуется на удаленную работу веб-программист.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка182 просмотра

В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист.

Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart.

Отзывы направлятйте на почту или в скайп. В теме письма указать «веб-программист».

Внимание! Работа разовая. 

Joomla
9 лет назад
vitaliywolf
Виталий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров