Сайт, сделаный на WIX, необходимо пиксель в пиксель перенести на самостоятельную CMS (к примеру, MODx) с сохранением параллакс эффектов и анимации. пример сайта скину кандидатам. требования к кандидату: опыт работы ...
В интернет магазин, требуется на удаленную работу веб-программист.
В интернет магазин подарков, требуется на удаленную работу веб-программист.
Основаня задача создание новых модулей или правка уже существующего кода на Joomla и Virtuemart.
Отзывы направлятйте на почту или в скайп. В теме письма указать «веб-программист».
Внимание! Работа разовая.
Заявки фрилансеров
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