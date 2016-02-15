Парсинг результатов поиска

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Есть не стандартная задача:

Мы планируем выходить на рынок продажи микроудобрений в Европе, в связи с чем требуется создать базу потенциальных компаний-покупателей, дистрибутеров и производителей. На основе этой базы мы будем выходить на контакт с будущими заказчиками.

Рассматривается идея использовать один из распространенных парсеров контента, для поиска через поисковые системы по ключевым словам и занесения результатов в базу.

Что требуется:

Фрилансер, обладающий опытом реализации похожих проектов на одной из распространенных программ-парсеров: Content Downloader, DataCol и т.д.

Нужно создать шаблон для парсинга с поисковых систем по заданным ключевым словам, таким как: микроудобрения, пестициды и семена. Запросы будут для европейских языков (английский, немецкий, французский, голландский и испанский)

+ нужно также подумать про возможные фильтры, чтобы улучшить результаты выборки (например по национальным доменам Европы: eu, fr, sk, de, at, nl, es и т.д.)

Надеюсь, что найдем здесь специалиста для реализации данной идеи)

Варианты реализации, сроки и стоимость хотелось бы услышать от вас.