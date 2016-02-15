Выполнить программирование сайта на Joomla

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Закрыт5 заявок132 просмотра

Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7 

Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать через админку.  

Цена?

Joomla
9 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

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