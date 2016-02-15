Настроить правильно редиректы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки126 просмотров

1. Необходимо настроить правильно 301-редирект с www на без www, сейчас он срабатывает не всегда

2. Настроить 301 редирект с https на http

В ответе укажите сразу стоимость и сроки.

9 лет назад
Whirligig
Винера 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Запрограммировать сайт

    Ищу разработчика для сайта.  Сайт сверстан, необходимо запрограммировать.  ТЗ во вложении  ВАЖНО:  1. Сотрудничаю только напрямую с разработчиком, ни каких студий, руководителей проектов и пр.  ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • PHP программист

    Здравствуйте. Нужен программист PHP/JS/MySQL на постоянную, стабильную удаленную работу. Основные задачи - доработка уже готовой системы, а также создание новых модулей и сайтов. В нашем коллективе каждый занимается своим. Вам не придется ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать онлайн каталог с ипользованием html + php

    Есть каталог продукции, страницы в JPG изображениях. Нужно сделать каталог с оглавлением и страницы на которых будет подгружаться отображение страниц каталога. То есть нужно оформить в виде HTML формате просмотр изображений с ссылочной ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт Drupal-7 с формой поиска (фильтрации).

    Сайт с формой поиска (фильтрации). Фильтрация и вывод результатов осуществляются с помощью views. Ввод критериев поиска происходит с помощью кастомной формы. В кастомной форме есть поле "Объем двигателя" куда вводятся десятичные числа. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отладить работу калькулятора в корзине , сайт на opencart

    Есть товар например кухня. Она состоит из различных модулей ( шкафы, фасады, пенал и т.д) , каждый со своей ценой.  При добавлении в корзину любого из этих модулей , автоматом попадает туда весь комплект ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дописать/исправить скрипт (mvc)

    Добрый уважаемые фрилансеры Собственно имеется простой движок магазина с github'a (mvc) Нужно его доработать/исправить 1.Сделать страницу настроек администратору сайта (Заголовок сайта, контактный email, телефон, копирайт(футер) и др. информацию, с возможностью указать курс ...

    SQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • STEAM BOT для обменов

    Цель бота – бот будет передать вещи при покупки или продаже на сайте. Посмотреть как это работает можно на таких сайтах: csgo.tm, steambroker.com Бот будет использоваться на аналоговом сайте. ...

    Linux
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад