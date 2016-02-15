STEAM BOT для обменов

Цель бота – бот будет передать вещи при покупки или продаже на сайте.

Посмотреть как это работает можно на таких сайтах: csgo.tm, steambroker.com

Бот будет использоваться на аналоговом сайте.

Нужна много поточность(много ботов на одной системе).

Нужен API.

Так же возможно если нужно то заняться и сайтом в целом.

Система должна быть с гибкой настройкой.

Бот должен работать на ОС Linux.

Бот должен быть полностью автоматический.

Бот должен писать уникальный код в комментарий обмена при обмене.

Так же нужна полная поддержка и обновление со стороны разработчика.

Доступ к просмотру всех операций.

Логирование операций которых бот сделал.

Просмотр цен с торговой плащадки STEAM.

Полная связка с сайтом на для которого будет работать бот.

Цена договорная.