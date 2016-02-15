Правки по сайту

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки118 просмотров

Требуется поправить сайт, движок натянули, разбираться самостоятельно долго, желательно сегодня все правки внести... Движок WP

WordPress
9 лет назад
Chernoy
Михаил 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад