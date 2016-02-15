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Реализация "тихой печати" на принтер штрих-кодов из Web браузера
Существует и используется программное решение, построенное на трехзвенной архитектуре.
В качестве клиента выступает Web-решение (Далее Программа)
Программа реализована на С# (ASP.NET).
Программа позволяет регистрировать определенный набор данных.
После регистрации данных производится печать 1-ого документа (далее марка) на принтере штрих-кодов, затем 2-ого документа на принтере А4.
По умолчанию на рабочем месте установлен принтер А4.
Марка, подготовленный документ в формате JPG, печатается через Java plugin на принтере штрих-кодов (установленным не по умолчанию). При первом запуске Java Plugin производится настройка размеров бумаги, принтера, на котором необходимо производить печать. Далее марка печатается в "тихом режиме", т.е грубо говоря при нажатии на кнопку "Печать марки", производится "тихая печать" марки на принтере штрих-кодов, а при нажатии "печать документа" - предпросмотр и стандартное окно печати используемого браузера, с последующей печатью на выбранный принтер.
В связи с отказом использования Java Plugin рядом распространённых браузеров необходимо альтернативное решение "тихой печати" для Программы.
Любое предложение по реализации будет рассмотрено.
Оплата по факту проверки, одобрения и принятия разработанного решения.
При необходимости возможно заключение договора на проведение работ.
Обязательное оформлением технического задания.
Принятие работ производится в строгом соответствии согласованному техническому заданию
Цена договорная.
Задача.
Реализовать механизм "тихой печати" подготовленного документа в формате jpg с учетом:
1. Печать должна производится без диалоговых окон (только при первом запуске для установки параметров: размера и принтера)
2. Печать марок не должна влиять на принтер по умолчанию и печать документов А4, не должна зависеть от принтера по умолчанию, либо от последнего использованного для печати принтера.
3. Механизм не должен использовать Java Plugin
4. Постараться избежать установки дополнительных компонентов на стороне клиента. Если же сторонние компоненты будут использованы они должны быть бесплатными, не громоздкими (с точки зрения инсталляции и настройки).
5. Поддержка как минимум двух браузеров Яндекс и Chrome. Дополнительно (но не обязательно) Internet Explorer и FireFox
6. Все права и исходные коды должны быть переданы Заказчику (т.е. нам). Исходные коды должны быть с комментариями.
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