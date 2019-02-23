Работа с СУБД MS SQL:программирование, оптимизация, триггеры, процедуры, функции, создание отчетов.

MS SQL: Опыт развертывания, администрирования, оптимизации и восстановления OLAP/OLTP баз данных MS SQL Server более 5 лет (MS SQL Server 2000-2014).

Уверенное владение языком T-SQL. Администрирование MS SQL Server - решение проблем производительности, создание планов обслуживания, резервного копирования и восстановления БД. Оптимизация запросов, оптимизация баз данных, консультация разработчиков сервера приложений при создании SQL запросов, создание и использование инструментов слежения за индексами базы данных, работа со связанными серверами (MSSQL, «DBF», «Excel») выгрузка и импорт данных (ETL). Разработка и консультирование в разработке новых отчетов или модернизации существующих отчетов (включая использование FastReport). Разработка хранимых процедур, функций, триггеров и представлений.