1. Перенести все темы с форума http://forum.rarib.ru PHPBB 3.0 на форум http://www.forum.azartinfo.ru PHPBB 3.1 2. Перенести с форума http://forum.rarib.ru на форум http://www.forum.azartinfo.ru Шапку c Логотипом , Низ с Контактами и все Баннеры с Админкой управления ...
Создать проект
Здравствуйте дорогие специалисты в области програмирования! Необходимо создать сервис с таким же функционалом как этот - https://flixpress.com/ Обратите внимание на то, что на сервисе один из продаваемых продуктов это интро, при котором стоит программа или скрипт, который позволяет прям на сервисе в онлайн режиме менять имя, музыку и в результате выходит готовое интро! Плюс остальные продукты. Просмотрите внимательно функционал сервиса. Цена за работу договорная! Жду Ваших предложений по возможной реализации проекта и Вашу цену.
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