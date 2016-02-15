Создать проект

Здравствуйте дорогие специалисты в области програмирования! Необходимо создать сервис с таким же функционалом как этот - https://flixpress.com/ Обратите внимание на то, что на сервисе один из продаваемых продуктов это интро, при котором стоит программа или скрипт, который позволяет прям на сервисе в онлайн режиме менять имя, музыку и в результате выходит готовое интро! Плюс остальные продукты. Просмотрите внимательно функционал сервиса. Цена за работу договорная! Жду Ваших предложений по возможной реализации проекта и Вашу цену.