Создать проект

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Закрыт3 заявки228 просмотров

Здравствуйте дорогие специалисты в области програмирования! Необходимо создать сервис с таким же функционалом как этот - https://flixpress.com/  Обратите внимание на то, что на сервисе один из продаваемых продуктов это интро, при котором стоит программа или скрипт, который позволяет прям на сервисе в онлайн режиме менять имя, музыку и в результате выходит готовое интро! Плюс остальные продукты. Просмотрите внимательно функционал сервиса. Цена за работу договорная! Жду Ваших предложений по возможной реализации проекта и Вашу цену. 

9 лет назад
nomad2
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров