Сверстать и разместить страницу на NetCat

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок164 просмотра

Делаем лендинг, который интегрируем с NetCat на сайт ost-med.ru 

По ссылке ТЗ и исходники: yadi.sk/d/kmi6c9uHonLWM 

Результат нужен во вторник (хотя бы промежуточный).

Оплата: Яд, банк - 5000 руб.

9 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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