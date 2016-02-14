Необходимо восстановить базу данных Mysql из дампа.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

В результате случайных действий с phpMyadmin сайт перестал работать. Есть свежий дамп Mysql. Необходимо исправить.

MySQL
9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
$5
1 день
Доволен сотрудничеством с Дмитрием. Все сделано быстро и четко, сразу виден профессионализм. Спасибо.
Проект прошел быстро, моментальная оплата. Благодарю за сотрудничество, рекомендую Евгения как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
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