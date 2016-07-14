Есть 2 одинаковых сайта, один Москва, другой СПб. Jomla 2.5. http://mastertrg.ru/katalog-2/product/view/80/984 , http://spb.mastertrg.ru/katalog-2/product/view/80/984 . На них надо дописать заголовки к блокам на странице товара, как на скрине. Если блок не заполнен и отсутствует, то заголовок тоже должен ...