Masterstl

Евгений Masterstl

 
47 летГрузия/Батуми
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
7 месяцев назад
На мобильной версии сайта сделать свайп на фото.
хороший заказчик, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую! немного не доделал как хотелось бы, моя вина(
Все отлично, хороший специалист, всем доволен. Доводит дело до конца, не бросает из-за трудностей, спасибо Алексею.
Ответный отзыв
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Настройка магазина для яндекс.маркет.
Чёткая задача, нет проблем и задержек с оплатой. Рекомендую!
Отличная работа! Быстро и качественно! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Pixelsavenue
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Настроить мобильную версию сайта.
Хороший заказчик. Четкое тз, оперативная оплата и в процессе работы тоже отлично ладили. Так-что всегда рад поработать еще!
Отличная работа! Доволен результатом, сотрудничать приятно, видно что профессионал своего дела. Доделывает работу до конца, что очень ценно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
synergix
Руслан 
41 годУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
7 лет назад
В windows server 2008 необходимо поменять кол-во удаленных рабочих.
Очень приятно было поработать с Евгением. Понимающий, добросовестный заказчик. Оплатил моментально. Весьма рекомендую.
Отличная работа! почему у Руслана так мало отзывов? Наверное потому что скромный )) Сразу видно профессионала в своем деле! Работа выполнена на твердую пятерку. Однозначно всем рекомендую!
Ответный отзыв
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Необходимо изменить неточность в оформлении заказа.
Взаимно)
Очередной раз самые положительные впечатления от работы! Осман спасибо! Всем рекомендую!
Ответный отзыв