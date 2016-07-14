Сайт на joomla2.5 www.mas-meb.ru . Необходимо в мобильной версии на странице товара сделать листание фото пальцем. Ссылка на страницу товара https://www.mas-meb.ru/katalog-2/divany-evroknizhka/divan-evroknizhka-plei
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- $30
На сайт по продаже диванов http://mastertrg.ru/ (на joomla) необходимо заполнить тканями с сайта поставщика тканей http://www.arben-textile.ru/, картинки и название брать с донора. На сайте диванов есть специальный модуль для загрузки тканей. Ткани загружаются поштучно. Перед ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть 2 одинаковых сайта, один Москва, другой СПб. Jomla 2.5. http://mastertrg.ru/katalog-2/product/view/80/984 , http://spb.mastertrg.ru/katalog-2/product/view/80/984 . На них надо дописать заголовки к блокам на странице товара, как на скрине. Если блок не заполнен и отсутствует, то заголовок тоже должен ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
Проблема: при попытке соединиться с сервером появляется надпись «Отсутствуют доступные серверы лицензирования» и соответственно доступа к серверу нет.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
На карточку товара на сайте http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-kormak-mini необходимо вставить кнопку "купи в кредит" под кнопкой "купить". Магазин на joomla 2.5 + joomshoping. Css и код вставки присутствует. Надо чтобы при нажатии на кнопку вызывался виджет сервиса "купи ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $7
Необходимо настроить корректное отображение страницы в моб.версии сайта. Адрес страницы http://mastertrg.ru/vistavochniy-zal .Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо настроить магазин для работы с яндекс.маркет. Магазина на joomla2.5 + joomshoping. Модуль для выгрузки в Маркет есть, надо настроить. Магазин на маркете размещается, но не активен.Завершен7 лет назад
- $7
В windows server 2008 необходимо поменять кол-во удаленных рабочих столов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Необходимо настроить и подредактировать мобильную версию сайта. Сайт http://mastertrg.ru/. Список работ по моб.версии: 1. Добавить в шапку пункт меню. 2. Сейчас товар в каталоге и на главной отображается по 1 в ряд, нужно сделать по 2 в ряд. 3. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Интернет-магазин http://mastertrg.ru/ joomla 2.5 + joomshoping . Необходимо сделать возможность вывода по 2 строки каждой выбранной категории на главную страницу, как здесь http://www.homeme.ru/.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
На сайте по продаже диванов есть возможность выбирать ткань к дивану http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-brussel . Выбор ткани хорошо работает на компьютерах и планшетах, а на мобильных устройствах криво. Нужно оптимизировать для работы на моб.устройствах. Сайт joomla 2.5.+ joomshoping. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимы 3д изображения диванов на белом фоне. Кол-во диванов 27. Необходим следующий набор: изображение дивана, изображение дивана в разложенном состоянии, изображение части дивана с фирменным шильдиком. 11 диванов нужно по 3-5 вариантов в разных тканях. Общее ...3D-графика2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Сайт [url=http://mastertrg.ru/]http://mastertrg.ru/[/url] . joomla 2.5 + jommshoping. После оформления заказа в оформленном заказе неправильно отображается ФИО человека. Вначале идет имя, потом фамилия, потом отчество. Нужно чтобы вначале шла фамилия, потом имя, потом отчество.Завершен7 лет назад
- $20
На сайт http://mastertrg.ru/ необходимы 3 карусели товаров на главную страницу. Сайт joomla 2.5 + jommshoping. Нужно убрать существующий лист товаров с главной, и добавить карусели "хит продаж", "акции", "новинки". Необходимо чтобы в админке в карусели можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть интернет-магазина joomla 2.5+joomshoping http://mastertrg.ru/ . Категории товаров сейчас отображаются в обычном виде - списком товаров http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod . Необходимо сделать так, чтобы при необходимости можно было под одним названием размещать несколько похожих товаров в разных исполнениях как ...Завершен8 лет назад
Сайт http://mastertrg.ru/ . Мобильная версия отображается криво, необходимо сделать чтобы отображалась как надо. Так же страдает отображение полной версии при просмотре на мобильном. Тоже необходимо исправить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Необходимо 3д изображение дивана в трех расцветках на белом фоне. Изображения вот здесь http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod/divan-uglovoi-atlant-xl. Плюс одно в интерьере. Необходимо чтобы созданные изображения немного отличались от оригиналов, во избежание проблем с создателем оригиналов.3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Необходимо установить сайт joomla3 (стабильную сборку любую русскую) на хостинг Host Europe, там много чего на немецком языке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Необходимо исправить ошибку работы сайта joomla2.5+joomshoping Сайт http://mastertrg.ru/ . Ошибка в следующем: на главной странице слайдер и товары. При переходе с превьюшки товара на сам товар, слайдер часто не исчезает, а на странице самого товара перестает работать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Сайт http://mastertrg.ru/divani-ugl-pod Сайт joomla 2.5+ joomshoping. Картинки в списках товаров в категориях мутноватые. Здесь http://www.divano.ru/ и на других сайтах гораздо четче. Раньше был сайт на другом движке, картинки были четкие. Тут мутные. Может загрузчик поменять, или загружать ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад