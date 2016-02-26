Имеется сайт incoldblog.fr он был создан на движке Dotclear, но осталась только htm-копия. Необходимо полностью восстановить шаблон на Wordpress и сделать его адаптивным. Есть css файлы со стилями. Указывайте сроки и стоимость работы.
Необходимо установить сайт joomla3 на хостинг Host Europe
Необходимо установить сайт joomla3 (стабильную сборку любую русскую) на хостинг Host Europe, там много чего на немецком языке.
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