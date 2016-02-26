Необходимо установить сайт joomla3 на хостинг Host Europe

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок122 просмотра

Необходимо установить сайт joomla3 (стабильную сборку любую русскую) на хостинг Host Europe, там много чего на немецком языке. 

9 лет назад
Masterstl
Евгений 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена. Быстро и четко, сразу видно что Юрий профессионал своего дела. Рекомендую.
Отличный заказчик, было приятно поработать. Задача поставлена четко, оплата вовремя. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад