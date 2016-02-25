Настроить мобильную версию в Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки146 просмотров

Имеется разработанная мобильная версия сайта, необходимо настроить вывод мобильной версии если человек зашел с мобильного устройства и возможность потом просмотреть полную версию сайта.

Мобильная версия сайта сделана как отдельный сайт. Структура мобильной версии и основного сайта отличаются.

Сайт сделан на Битриксе.

9 лет назад
MISMAS25
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров