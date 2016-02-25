Пара доработок на ImageCMS

Здравствуйте!

В приложении макет чтобы было понятно о чем речь.

Сайт к сожалению закрытый, доступ дам только когда договоримся о работе.

1. Нужно что бы галереи( это те что со стрелочками) можно было создавать, переименовывать(возможность для этого есть нужно просто вывод настроить) и чтобы учитывалась сортировка которая в админке и так все выводилось на главной.

2. Нужно чтобы новость можно было опубликовать полностью (сейчас полное содержание не выводится), и если "Полное содержание" есть то выводилась бы справа под "Предварительным содержанием" кнопка "Подробнее..." по типу как кнопка "посмотреть результаты" но font-size: 14px; По клику полная новость раскрывается, при этом "Подробнее..." переименовывается в "Скрыть". По нажатию на "Скрыть" все возвращается обратно. Сделать нужно сейчас чем быстрее тем лучше.

Сайт сделан на ImageCMS

Писать можно в скайп он в контактах есть