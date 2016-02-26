Срочная небольшая помощь с WP

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Завершен4 заявки240 просмотров

На сайте в вебформах нужно настройть валидацию полей. 

Сейчас если человек вводит телефон с дефисом или скобками, заявка не отправляется.

Нужно чтобы всегда отправлялась

http://test.101-shkaf.ru/

WordPress
9 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Очень выручил, оперативно решив проблему с вебформами+пояснил по требуемым правкам в коде. Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад