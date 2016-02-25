Изменение URL opencart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка101 просмотр

Необходимо получить адреса товаров

domain.com/sklad/tovar_name

для ЧПУ используется seo_pro

отображение категорий в url отключено

opencart Версия 1.5.5.1.2 (ocStore)

изменения можно выполнить в контроллере или через VQMOD

оплата WMR или ЯД

ocStoreOpencart
9 лет назад
Pacific
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Александр сделал все в точности по ТЗ. Сделал очень быстро. Рекомендую ответственный исполнитель.
Ярослав без лишних вопросов принял выполненную работу. Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад