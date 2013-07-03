Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на Joomla reinstar.ru-необходимо внести дополнения на сайте, а именно: 1. Поднять меню, сократить расстояние в шапке. 2. Логотип в мобильной версии-вылезает за меню (поправить). ------------------------ ...
Нужен программист который разберется с вордпресс (3.7.13) 2013 года
Вордпресс версии 3.7.13, это ядро 2013 года.
есть сайт на wordpress
одностраничный - http://bit.ly/1Qw3ykw
есть на этом сайте разделы - http://c2n.me/3urPCqE
и вот в некоторых есть ссылка - "Следующая"
по этой ссылке если нажать подгружаются новые данные (либо видео либо новости)
нужно сделать тоже самое для раздела - Галерея фотографий
и после нажатия на кнопку "Следующая" - в Галереи на второй, третьей и так далее страницах должны подгружаться фотографии в таком же виде как они подгружаются здесь - http://c2n.me/3urQm4F , то есть они должны подгружаться через тег и есть возможность прописать ALT и TItle им через админку
примерно вот так все должно выглядеть - http://c2n.me/3urRt6J в идеале
только обязательно первая страница галереи фотографий - должна остатьтся не тронутой, чтоб было красиво, а вот со второй уже идут просто фотки одна за одной.
фотографии туда нужно загрузить теже самые которые сейчас всплывают когда нажимаешь на эти картинки - http://c2n.me/3urSxLx
Сейчас эта галерея подгружается через модуль OrangeBox и все картинки в исходном коде - это ссылки. А когда на них нажимаешь то уже подгружается номальная фотка но только в JavaScript, который поисковая система не распознает. И задача стоит чтоб все эти картинки которые в галерее - сделать видимыми для поиска, и не убить внешний вид сайта при этом.
нужен человек который готов разобраться в старом говнокоде вордпресса и сделать этот проект.
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